Збірна України пропустила від Румунії, гол забив Станчу
Київ • УНН
Ніколає Станчу забив за Румунію проти України після помилки Андрія Луніна, вивівши Румунію вперед з рахунком 1:0 у матчі групового етапу Євро-2024.
У матчі Україна - Румунія в рамках першого туру групового етапу Євро-2024 відкрито рахунок. Нападник збірної Румунії Ніколає Станчу, після помилки Андрія Луніна, відкрив рахунок - 1:0 на користь румунів, передає УНН.
Деталі
Так, на 29 хвилині матчу забив Ніколає Станчу. Після помилки Андрія Луніна, який відпасував на румунського гравця Мана, який в свою чергу віддав пас на Станчу, після чого останній потужним ударом з-за меж штрафного майданчику пробив у сітку воріт нашого голкіпера.
Станом на зараз рахунок в матчі 1:0.
Нагадаємо
Сьогодні Україна у Німеччині стартує на Євро-2024. Збірна України зустрілась з Румунією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024.