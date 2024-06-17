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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Збірна України пропустила від Румунії, гол забив Станчу

Київ • УНН

 • 15034 перегляди

Ніколає Станчу забив за Румунію проти України після помилки Андрія Луніна, вивівши Румунію вперед з рахунком 1:0 у матчі групового етапу Євро-2024.

Збірна України пропустила від Румунії, гол забив Станчу

У матчі Україна - Румунія в рамках першого туру групового етапу Євро-2024 відкрито рахунок. Нападник збірної Румунії Ніколає Станчу, після помилки Андрія Луніна, відкрив рахунок - 1:0 на користь румунів, передає УНН.

Деталі

Так, на 29 хвилині матчу забив Ніколає Станчу. Після помилки Андрія Луніна, який відпасував на румунського гравця Мана, який в свою чергу віддав пас на Станчу, після чого останній потужним ударом з-за меж штрафного майданчику пробив у сітку воріт нашого голкіпера.

Станом на зараз рахунок в матчі 1:0.

Нагадаємо

Сьогодні Україна у Німеччині стартує на Євро-2024. Збірна України зустрілась з Румунією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024. 

Павло Башинський

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