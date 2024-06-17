Сборная Украины пропустила от Румынии, гол забил Станчу

В матче Украина - Румыния в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 открыт счет. Нападающий сборной Румынии Николае Станчу, после ошибки Андрея Лунина, открыл счет - 1:0 в пользу румын, передает УНН.

Детали

Так, на 29 минуте матча забил Николае Станчу. После ошибки Андрея Лунина, который отпасовал на румынского игрока Мана, который в свою очередь отдал пас на Станчу, после чего последний мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил в сетку ворот нашего голкипера.

По состоянию на сейчас счет в матче 1:0.

Напомним,

Сегодня Украина в Германии стартует на Евро-2024. Сборная Украины встретилась с Румынией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.