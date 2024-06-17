Україна за три хвилини пропустила двічі від Румунії: рахунок в матчі 3:0
Київ • УНН
У матчі з Румунією українська збірна пропустила три м'ячі: Резван Марін і Денніс Дрегус забили на 53-й і 56-й хвилинах відповідно, а Ніколає Станчу відкрив рахунок на 29-й хвилині.
Збірна України в матчі проти Румунії за три хвилини пропустила двічі. Голи на рахунку Резвана Маріна та Денніса Дрегуша. Рахунок в матчі - 3:0 на користь румунів, передає УНН.
Деталі
На 53 хвилині гравець збірної Румунії протягнув м’яч до центра поля, після чого віддав пас на Раціу, який віддав на Мана. Ман почав зміщатися в центр, щоб пробити по воротах, але Микола Шапаренко став йому на заваді, однак м’яч відскочив до Резвана Маріна, який швидко опинився на м’ячі та сильно пробив у нижній кут Андрія Луніна.
Вже на 56 хвилині румунський нападник Дрегуш потроїв перевагу своєї збірної. Таким чином, рахунок в матчі 3:0.
Нагадаємо
На 29 хвилин нападник збірної Румунії Ніколає Станчу, після помилки Андрія Луніна, відкрив рахунок в матчі Румунія - Україна.