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Украина ввела санкции против десяти российских операторов связи

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Президент Зеленский ввел санкции против десяти российских телеком-компаний и провайдеров. Ограничения касаются операторов, работающих на оккупированных территориях.

Украина ввела санкции против десяти российских операторов связи

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к десяти российским мобильным операторам, интернет-провайдерам и компаниям в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Детали

В новый санкционный пакет вошли компании, которые обеспечивают связь для российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины, предоставляют доступ к интернету структурам, сотрудничающим с государством-агрессором, а также транслируют российские телеканалы.

В частности, санкции введены в отношении компаний "Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы", которые, по данным украинской стороны, используются россией для распространения пропаганды на оккупированных территориях.

Также в перечень попали федеральный оператор спутниковой и телекоммуникационной связи "Амтел-Связь" и предприятие "Космическая связь", обеспечивающие защищенные каналы связи для российских государственных структур и военных.

В Офисе Президента отметили, что Украина передаст информацию о подсанкционных компаниях международным партнерам и будет инициировать синхронизацию ограничительных мер в других юрисдикциях.

Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины является незаконной. Компании, которые сознательно работают на ВОТ и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но и где угодно за пределами россии

- подчеркнул советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной12.06.26, 12:19 • 20439 просмотров

Андрей Тимощенков

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