Украина возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня - Reuters

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Транспортировка нефти начнется днем 22 апреля после завершения ремонта. Компания MOL подала заявки на поставки в Венгрию и Словакию.

Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду, 22 апреля, во второй половине дня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН

Начало транспортировки нефти запланировано на завтра в обеденное время 

- сказал источник. 

Также собеседник отметил, что венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит.

MOL уже подала заявки на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией 

- добавил собеседник. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля. 

Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина