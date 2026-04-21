Украина возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня - Reuters

Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду, 22 апреля, во второй половине дня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Начало транспортировки нефти запланировано на завтра в обеденное время - сказал источник.

Также собеседник отметил, что венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит.

MOL уже подала заявки на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией - добавил собеседник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля.

Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование.