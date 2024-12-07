Украина выразила поддержку Румынии из-за вмешательства рф в выборы
Киев • УНН
МИД Украины выразил солидарность с Румынией из-за выявленного вмешательства россии в избирательный процесс. Рассекреченные данные подтверждают попытки Кремля повлиять на демократические процессы в странах ЕС и НАТО.
Министерство иностранных дел Украины выражает солидарность с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки россии против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные на этой неделе румынскими властями данные. Об этом в официальном комментарии сообщил МИД Украины, передает УНН.
Дерзкое вмешательство россии во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление. Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии россии против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран
Также, В МИД отметили, что российские вмешательства в выборы в Румынии подтвердили предыдущие заявления МИД Украины об агрессивных планах Кремля, которые выходят далеко за пределы Украины и распространяются в частности на страны ЕС и НАТО. И отметили максимальную поддержку Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире.
"Румыния - важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непоколебимой. Искренне надеемся, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств", - подчеркнули в МИД Украины.
Напомним
В Румынии проходят выборы в двухпалатный парламент - Сенат и нижнюю палату. Голосование проходит через неделю после победы ультраправого кандидата в первом туре президентских выборов.