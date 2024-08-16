Украина вернула 891 ребенка, которого похитила рф - Лубинец

Украина вернула домой 891 ребенка из которых 338 детей были депортированы рф. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«По состоянию на сейчас, цифра которую я называю с учетом последней группы детей, которых мы вернули, нам удалось вернуть 891 украинского ребенка, из которых 338 детей были депортированы рф. Эта работа продолжается», - рассказал Лубинец.

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На подконтрольную Украине территорию вернули 6 украинских детей из временно оккупированной Запорожской и Херсонской областей.