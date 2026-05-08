Украина в апреле восстановила 711 МВт мощностей, продолжаются работы по усилению защиты энергообъектов - Шмыгаль

В Украине продолжается ремонтная кампания, в апреле удалось восстановить 711 МВт. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба, передает УНН.

Провели заседание Штаба. Заслушали наработки с энергокомпаниями и членами правительства: проанализировали сделанное и определили первоочередные задачи на ближайший период - сообщил Шмыгаль.

По его словам, ремонтная кампания.

Двигаемся четко в графике утвержденной на этот год ремонтной программы. 711 МВт удалось восстановить только за апрель - добавил министр.

Что же касается восстановления генерирующих мощностей и оборудования киевского энергоузла, то, по словам Шмыгаля, прорабатываются механизмы для функционирования систем резервного питания объектов теплоснабжения.

Министр добавил, что продолжаются работы по усилению защиты энергообъектов. Наша задача – защитить максимально все, что можем. Также детализировали планы по установке когенерационных установок.

Только за март и апрель в Украину поступило более 140 гуманитарных грузов почти на 1500 тонн от стран-партнеров. Кроме того, при поддержке японской JICA планируется поставка 62 мощных трансформаторов. Еще 11 ожидаем от ПРООН. В Фонд поддержки энергетики с марта привлекли 75,7 млн евро. Благодарим всех международных партнеров за постоянную поддержку - резюмировал Шмыгаль.

