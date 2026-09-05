Украина в 2027 году получит новые 155-мм САУ «Марта» для замены советской и западной артиллерии

Силы обороны Украины в 2027 году должны получить новые 155-мм самоходные артиллерийские установки «Марта», производство которых профинансировала Германия. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на представителя Краматорского завода тяжелого станкостроения, пишет УНН.

Детали

«Марта» является версией САУ «Богдана» со стволом длиной 39 калибров и шасси Mercedes-Benz Zetros. Проект уже реализуется, а сама установка в марте 2026 года вышла на испытания.

По замыслу военных, новые САУ должны постепенно заменить часть западной артиллерии с короткими стволами, обслуживание которой является сложным и дорогостоящим. Кроме того, «Марту» планируют использовать вместо советских 122-мм и 152-мм систем.

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В Defense Express отмечают, что речь идет, в частности, об американских M109, советских 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика», а также чехословацких ShKH vz. 77 DANA. При этом окончательный перечень систем для замены будет зависеть от структуры артиллерийских подразделений Сил обороны.

Германия профинансировала производство «Марты» в декабре 2025 года. По оценке Defense Express, поставка в 2027 году выглядит реалистичной с учетом необходимости завершения испытаний нового варианта САУ.

Системы семейства «Богдана», по данным издания, уже составляют около 70% украинской артиллерии.

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