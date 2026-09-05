Україна у 2027 році отримає нові 155-мм САУ "Марта" для заміни радянської та західної артилерії

Сили оборони України у 2027 році мають отримати нові 155-мм самохідні артилерійські установки "Марта", виробництво яких профінансувала Німеччина. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на представника Краматорського заводу важкого верстатобудування, пише УНН.

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"Марта" є версією САУ "Богдана" зі стволом довжиною 39 калібрів та шасі Mercedes-Benz Zetros. Проєкт уже реалізується, а сама установка у березні 2026 року вийшла на випробування.

За задумом військових, нові САУ мають поступово замінити частину західної артилерії з короткими стволами, обслуговування якої є складним і дорогим. Крім того, "Марту" планують використовувати замість радянських 122-мм та 152-мм систем.

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У Defense Express зазначають, що йдеться, зокрема, про американські M109, радянські 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика", а також чехословацькі ShKH vz. 77 DANA. При цьому остаточний перелік систем для заміни залежатиме від структури артилерійських підрозділів Сил оборони.

Німеччина профінансувала виробництво "Марти" у грудні 2025 року. За оцінкою Defense Express, постачання у 2027 році виглядає реалістичним з огляду на необхідність завершення випробувань нового варіанту САУ.

Системи сімейства "Богдана", за даними видання, вже становлять близько 70% української артилерії.

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