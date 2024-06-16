Первый и второй Саммиты мира должны объединить совместную работу по деталям мира. У Украины нет времени на долговременную работу. Подготовка ко второму Саммиту займет месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет согласован, откроется путь к проведению второго Саммита и завершению этой войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Глобального саммита мира, передает УНН.

"Первый и второй Саммиты мира должны объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. И у нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, а не годы. Поэтому, когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго Саммита, а значит к завершению этой войны. Мы уже имеем страны, которые отметили свой интерес принять второй Саммит мира, и мы начали переговоры с ними", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух пунктов по безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия.

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира