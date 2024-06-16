Україна вже готується до другого Саміту миру, підготовка займе місяці, а не роки - Зеленський
Київ • УНН
Перший і другий мирні саміти повинні об'єднати зусилля для вироблення деталей миру, причому підготовка повинна зайняти місяці, а не роки
Перший та другий Саміти миру повинні об’єднати спільну роботу щодо деталей миру. В України не має часу на довготривалу роботу. Підготовка до другого Саміту займе місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде узгоджений, відкриється шлях до проведення другого Саміту та завершення цієї війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками Глобального саміту миру, передає УНН.
"Перший та другий Саміти миру повинні об’єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру у стані війни. І ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьований, відкриється шлях до проведення другого Саміту, а отже до завершення цієї війни. Ми вже маємо країни, які зазначили свій інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки.
Опубліковано повний підсумковий документ Глобального саміту миру16.06.24, 15:51 • 118755 переглядiв