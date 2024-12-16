Украина усиливает свои позиции на пути к евроинтеграции: что ждет в 2025 году
Киев • УНН
В начале 2025 года Украина ожидает открытия дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Верховная Рада активно работает над евроинтеграционными законами и формирует 35 переговорных групп.
В начале следующего года Украина сможет рассчитывать на открытие дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС, пишет УНН с ссылкой на Верховную Раду.
Детали
Мы рассчитываем на хороший результат, ведь с первого января будут председательствовать в ЕС наши друзья из Польши, а дальше - из Дании. Мы уже имеем положительный отзыв от Еврокомиссии относительно предыдущей работы правительства и украинского парламента.
В частности Верховная Рада продолжает работать над евроинтеграционными законами и принимает их каждую пленарную неделю, - сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.
Также, сейчас происходит процесс распределения народных депутатов, представителей министерств и гражданского общества по 35-ти переговорным группам.
Мария Мезенцева-Федоренко отметила, что сейчас для технически правильного сопровождения процедуры по всем 35 разделам евроинтеграции нужно больше экспертов.
Напомним
В Германии подписана Берлинская декларация, подтверждающая, что мирные переговоры невозможны без Украины и европейских партнеров. Документ предусматривает усиление военной и финансовой поддержки Украины и ее евроатлантической интеграции.