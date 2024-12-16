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Украина усиливает свои позиции на пути к евроинтеграции: что ждет в 2025 году

Украина усиливает свои позиции на пути к евроинтеграции: что ждет в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 5964 просмотра

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В начале 2025 года Украина ожидает открытия дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Верховная Рада активно работает над евроинтеграционными законами и формирует 35 переговорных групп.

В начале следующего года Украина сможет рассчитывать на открытие дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС, пишет УНН с ссылкой на Верховную Раду.

Детали

Мы рассчитываем на хороший результат, ведь с первого января будут председательствовать в ЕС наши друзья из Польши, а дальше - из Дании. Мы уже имеем положительный отзыв от Еврокомиссии относительно предыдущей работы правительства и украинского парламента.

В частности Верховная Рада продолжает работать над евроинтеграционными законами и принимает их каждую пленарную неделю, - сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Также, сейчас происходит процесс распределения народных депутатов, представителей министерств и гражданского общества по 35-ти переговорным группам. 

Мария Мезенцева-Федоренко отметила, что сейчас для технически правильного сопровождения процедуры по всем 35 разделам евроинтеграции нужно больше экспертов.

Напомним 

В Германии подписана Берлинская декларация, подтверждающая, что мирные переговоры невозможны без Украины и европейских партнеров. Документ предусматривает усиление военной и финансовой поддержки Украины и ее евроатлантической интеграции.

Алина Волянская

Алина Волянская

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