Украина усиливает оборонное сотрудничество с ЕС, в фокусе - антибаллистические решения
Киев • УНН
Украина договорилась об углублении интеграции ОПК в европейскую систему для выпуска ракет и беспилотников. На развитие технологий и модернизацию уже выделено 260 миллионов евро.
Украина расширяет сотрудничество с Европейским Союзом в сфере оборонно-промышленного комплекса и запускает новые совместные проекты, в частности в производстве дронов, систем ПВО и дальнобойных средств. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.
По его словам, соответствующие договоренности обсудили во время встречи с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.
Ключевым приоритетом стороны определили гибкое финансирование, которое позволит Украине оперативно направлять ресурсы на критически важные направления, в частности производство беспилотников, средств противодействия дронам и развитие дальнобойных возможностей.
Отдельно подчеркивается необходимость разблокирования кредита ЕС объемом 90 млрд евро, что должно обеспечить масштабирование производства и более быстрое покрытие потребностей фронта.
Также стороны договорились об углублении интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую систему и запуск совместных проектов в рамках соответствующих программ ЕС.
Среди ключевых направлений сотрудничества:
– совместное производство вооружения, в частности дронов, систем ПВО и средств поражения;
– тестирование новых технологий непосредственно в боевых условиях с последующим масштабированием эффективных решений;
– инвестиции в восстановление и модернизацию украинского ОПК.
По словам Федорова, на эти нужды уже предусмотрено 260 млн евро в рамках соответствующих программ поддержки.
Кроме того, отдельное внимание уделяется развитию антибаллистических решений, в частности созданию ракет для перехвата баллистических целей.
Украинская сторона поблагодарила Европейский Союз за системную поддержку и готовность углублять сотрудничество в оборонной сфере.
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый дрон-перехватчик "Швидун"31.03.26, 15:14 • 2910 просмотров