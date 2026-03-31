Украина усиливает оборонное сотрудничество с ЕС, в фокусе - антибаллистические решения

Украина расширяет сотрудничество с Европейским Союзом в сфере оборонно-промышленного комплекса и запускает новые совместные проекты, в частности в производстве дронов, систем ПВО и дальнобойных средств. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, соответствующие договоренности обсудили во время встречи с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

Ключевым приоритетом стороны определили гибкое финансирование, которое позволит Украине оперативно направлять ресурсы на критически важные направления, в частности производство беспилотников, средств противодействия дронам и развитие дальнобойных возможностей.

Отдельно подчеркивается необходимость разблокирования кредита ЕС объемом 90 млрд евро, что должно обеспечить масштабирование производства и более быстрое покрытие потребностей фронта.

Также стороны договорились об углублении интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую систему и запуск совместных проектов в рамках соответствующих программ ЕС.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

– совместное производство вооружения, в частности дронов, систем ПВО и средств поражения;

– тестирование новых технологий непосредственно в боевых условиях с последующим масштабированием эффективных решений;

– инвестиции в восстановление и модернизацию украинского ОПК.

По словам Федорова, на эти нужды уже предусмотрено 260 млн евро в рамках соответствующих программ поддержки.

Кроме того, отдельное внимание уделяется развитию антибаллистических решений, в частности созданию ракет для перехвата баллистических целей.

Украинская сторона поблагодарила Европейский Союз за системную поддержку и готовность углублять сотрудничество в оборонной сфере.

