Україна посилює оборонну співпрацю з ЄС, у фокусі - антибалістичні рішення

Україна розширює співпрацю з Європейським Союзом у сфері оборонно-промислового комплексу та запускає нові спільні проєкти, зокрема у виробництві дронів, систем ППО та далекобійних засобів. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає УНН.

За його словами, відповідні домовленості обговорили під час зустрічі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

Ключовим пріоритетом сторони визначили гнучке фінансування, яке дозволить Україні оперативно спрямовувати ресурси на критично важливі напрямки, зокрема виробництво безпілотників, засобів протидії дронам і розвиток далекобійних можливостей.

Окремо підкреслюється необхідність розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, що має забезпечити масштабування виробництва та швидше покриття потреб фронту.

Також сторони домовилися про поглиблення інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейську систему та запуск спільних проєктів у межах відповідних програм ЄС.

Серед ключових напрямів співпраці:

– спільне виробництво озброєння, зокрема дронів, систем ППО та засобів ураження;

– тестування нових технологій безпосередньо в бойових умовах із подальшим масштабуванням ефективних рішень;

– інвестиції у відновлення та модернізацію українського ОПК.

За словами Федорова, на ці потреби вже передбачено 260 млн євро в межах відповідних програм підтримки.

Крім того, окрему увагу приділяють розвитку антибалістичних рішень, зокрема створенню ракет для перехоплення балістичних цілей.

Українська сторона подякувала Європейському Союзу за системну підтримку та готовність поглиблювати співпрацю в оборонній сфері.

