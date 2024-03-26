Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Украина присоединилась к ряду государств, которые будут наполнять платформу WIPO ALERT для противодействия работе веб-сайтов, на которых нарушаются права интеллектуальной собственности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Отмечается, что Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня веб-сайтов, вызывающих беспокойство по соблюдению прав интеллектуальной собственности, 21 марта 2024 года.

В частности, благодаря взаимодействию Минэкономики с WIPO через платформу обмена данными WIPO Alert страны-участники могут обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности в международном масштабе.

Отныне субъекты авторского права и/или смежных прав могут подавать в ІР офис обращение о включении веб-сайта, который вызывает беспокойство относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности, в национальный перечень таких веб-сайтов.

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, мы прилагаем максимум усилий для защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет для украинских и иностранных субъектов прав интеллектуальной собственности (...). члены Всемирной организации интеллектуальной собственности могут загружать информацию о веб-сайтах и приложениях, нарушающих авторское право с точки зрения национальных норм. Это также уверенный шаг на пути к европейской интеграции Украины - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что Украина - пятнадцатая страна, которая присоединилась к инициативе WIPO.

Это является важным шагом на пути к созданию более защищенного цифрового пространства в Украине, что будет способствовать не только защите прав интеллектуальной собственности, но и дальнейшему развитию национальной экономики.

Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив пояснил, что приоритетной задачей Минэкономики является обеспечение прозрачных условий ведения деятельности в сферах, экономически связанных с распространением контента на различных интернет-платформах и уменьшению случаев недобросовестной или непрозрачной конкуренции.

Справочно

WIPO ALERT Database - это администрируемая World Intellectual Property Organization защищенная онлайн платформа, на которую Уполномоченные участники государств-членов ВОИС могут загружать списки с подробной информацией о веб-сайтах (а также мобильных приложениях), которые обоснованно подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Напомним

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