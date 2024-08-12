Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

Украина после быстрых успехов "курского прорыва" сталкивается с дилеммой относительно дальнейших действий, поскольку ВСУ уступают россиянам вооружением и численностью на большинстве участков фронта, передает УНН со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Внезапное вторжение Украины в курскую область россии быстро поглотило территорию, поставив в неудобное положение президента россии владимира путина и повысив моральный дух украинцев после года войны, в основном проведенного в кровопролитных оборонительных боях.

"Дилемма для руководства Украины заключается в том, стоит ли стремление к дальнейшим достижениям делать ставку на значительно больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте в Украине, где силы Киева пытаются сдержать наступление россии", - говорится в материале.

СМИ отмечает, что всего за несколько дней Украина продвинулась минимум на 20 миль от границы, демонстрируя своим врагам, собственным гражданам и союзникам, что она все еще ведет борьбу и может нанести разрушительные сюрпризы своему большему соседу.

В первом комментарии относительно вторжения вечером в субботу Президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию "нашими действиями по переброске войны на территорию агрессора".

Украина, по его словам, "гарантирует именно то давление, которое нужно: давление на агрессора".

Эта операция является шагом с высокими ставками, учитывая недостаток в Украине живой силы и военной техники на восточном фронте, где россия продвигается вперед, отмечает издание.

"Конечная цель курской операции остается неясной. Украина дала сдержанные комментарии, но первые успехи заметны в видео, распространенные в Интернете, на которых украинские войска поднимают свой флаг в нескольких городах и селах вблизи границы, роликах тлеющей российской военной техники и часто гневных публикациях российских националистических блогеров о войне, близких к военным", - говорится в материале.

Российские отчеты свидетельствуют, что быстрое продвижение Украины было достигнуто благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы для вывода из строя российских средств связи и помощи украинским войскам в мародерстве на российскую территорию на быстроходной бронетехнике при поддержке ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны.

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Российские официальные лица неоднократно заявляли, что они отбрасывают украинские силы от пограничной зоны, но в воскресенье российское министерство обороны признало, что наносило удары по украинским подразделениям в селах примерно в 20 милях внутри россии.

"Это удар по путину", - сказал украинский офицер, который воевал в восточном районе Часового Яра. "Конечно, мне нравится видеть, что мы попадаем в их колонну. Если так будет продолжаться несколько дней, я скажу, что это было очень полезно".

Текущая оценка США заключается в том, что одной из причин Украины для начала вторжения было прерывание российских линий снабжения на северный фронт в Харькове, куда московские войска начали собственное вторжение в мае, сказал американский чиновник. Украина взяла десятки пленных, которых может обменять на своих удерживаемых в россии.

"Кроме тактических военных побед, Украина показала, что имеет смелость и умение тайно спланировать и начать сложную наступательную операцию. После неудачного контрнаступления прошлым летом Украина провела год в жестокой окопной войне против жестоких российских наступательных действий, которые вызвали вопросы дома и за рубежом, как Украина может сдерживать своего большего соседа", - добавляет издание.

"Этим нападением они полностью изменили стратегический нарратив", - сказал Джон Нагл, подполковник армии США в отставке, который сейчас является профессором боевых действий в Военном колледже армии США.

Нагл сказал, что считает военную логику операции сомнительной, учитывая огромное давление на собственные оборонительные линии Украины в других местах. Он сказал, что Украина может быть сосредоточена на том, чтобы отправить сообщение США, ее важнейшему спонсору, в преддверии президентских выборов в ноябре.

Следующий этап вторжения на Курск зависит от того, какие резервы имеет каждая сторона и как она их развернет, сказал Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены.

"Украине нужно будет развернуть дополнительную живую силу и военные ресурсы, чтобы сохранить динамику, тогда как россия захочет быстро контратаковать и использовать свою превосходящую огневую мощь, включая мощные планирующие бомбы, если разовьется постоянная линия фронта", - говорится в материале.

Главная проблема операции, по словам Гади, заключалась в том, что она не меняет основы на линии фронта на востоке Украины, где российские войска продвигаются, хоть и медленно, против украинских сил, которые превосходят по вооружению и численности.

"Операция в курске требует значительных ресурсов, особенно в личном составе пехоты, которая может быть более остро нужна в других местах", - сказал он.

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