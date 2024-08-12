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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 17:42  •  27471 просмотра

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Республиканский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев одобрил решение Украины начать наступательную операцию в Курской области РФ. Он призвал администрацию США продолжать помогать Украине и предоставить необходимое оружие.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который сегодня прибыл с визитом в Киев, поддержал решение Украины начать наступательную операцию в курской области рф. Об этом сенатор заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

Детали

Грэм в частности призвал администрацию президента США продолжать помогать Украине и отметил "смелое" решение Украины.

Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, прекрасно. Продолжайте в том же духе. Путин начал это - надерите ему задницу. Администрация [президента Байдена, - ред.], я ценю вашу поддержку - позвольте этим людям бороться. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть. Что касается F-16, то они уже давно здесь, давайте их используем. Давайте тренировать украинских пилотов

- заявил Грэм

Законодатель добавил, что после двух с половиной лет полномасштабной войны Украина не только стоит, но и процветает. Он подчеркнул, что восхищается тем, насколько сильна украинская армия, и "приветствует тот день, когда Украина станет членом НАТО".

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с американскими сенаторами в Киеве. Обсудили поддержку Украины, использование замороженных активов РФ, усиление ПВО и инвестиции американского бизнеса.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
lindsi-gremЛиндси Грэм
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
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