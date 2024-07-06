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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина собрала 3,7 млн тонн нового урожая

Украина собрала 3,7 млн тонн нового урожая

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 22:44  •  1093 просмотра

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Украина уже собрала 3,7 миллиона тонн нового урожая, включая пшеницу, ячмень, горох, рапс и сою, с 1 154,3 тысячи гектаров в 21 регионе.

В Украине уже намолочено 3,7 млн. тонн нового урожая. Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики, передает УНН.

Детали

По данным Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, аграрии 21 области Украины уже собрали значительную часть ранних зерновых культур. Например, на Днепропетровщине начали сбор сои.

Сейчас обмолочено 1 154,3 тыс. гектаров зерновых и масличных культур, намолочено 3,7 миллиона тонн нового урожая.

В частности, аграрии собрали:

- пшеницы - 1,62 миллиона тонн с 482,2 тыс. гектаров;

- ячменя - 1,56 миллиона тонн с 402,7 тыс. гектаров;

- гороха - 166,4 тыс. тонн с 82 тыс. гектаров;

- рапса - 285,9 тыс. тонн с 186,9 тыс. гектаров;

- сои - 0,3 тыс. тонн с 0,2 тыс. гектаров.

Лидерами сбора зерновых стали аграрии Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей, где собрано соответственно 314,2 тыс., 205,1 тыс. и 158,2 тыс. гектаров.

Что касается урожайности, лучшие показатели зафиксированы в Ивано-Франковской области - 67,5 центнеров с гектара.

Кроме того, по информации Черниговской областной военной администрации, уже со 2 июля аграрии начали жатву озимого рапса и ячменя на полторы недели раньше, чем в прошлом году. В частности, собрано 0,9 тыс. тонн семян рапса с 0,3 тыс. гектаров с прогнозируемой площади и 0,37 тыс. тонн ячменя с 0,1 тыс. гектаров. Урожайность озимого рапса составляет 30 центнеров с гектара, а ячменя - 37 центнеров с гектара.

В целом планируется собрать 57,2 тыс. гектаров рапса и 256 тыс. гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

Уже 2013 объектов культуры повреждены или разрушены в результате российской агрессии в Украине - Минкульт3 июля 2024, 15:02 • 25460 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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