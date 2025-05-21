Украина собирается изучить вариант с частными инвестициями в аэропорты
Киев • УНН
ЕБРР и IFC проведут исследование привлечения частных инвестиций в аэропорты Украины, в частности, Борисполь, Одесса и Львов. Результаты планируют обнародовать уже в августе.
Несмотря на войну и временное прекращение авиасообщения, Украина готовится к послевоенному перезапуску авиации. ЕБРР и IFC вместе с Минразвития проведут комплексное исследование по привлечению частных инвестиций в развитие и управление аэропортами, в частности в Борисполе, Одессе и Львове. Результаты планируют обнародовать уже в августе. Об этом сообщило Минразвития общин и территорий Украины передает УНН.
Детали
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) представили Министерству развития общин и территорий Украины план комплексного исследования по привлечению частного сектора к управлению и содержанию украинских аэропортов.
Как отмечается, во время встречи, которую провела заместитель министра Марина Денисюк, экспертные команды ЕБРР и IFC очертили техническое задание исследования и дальнейший алгоритм его проведения. Проект охватит аэропорты "Борисполь", "Одесса", "Львов" и другие.
Несмотря на то, что война продолжается и сейчас авиасообщение с Украиной приостановлено, мы должны сохранить инфраструктуру наших аэропортов в технически исправном состоянии. Это – залог быстрого восстановления полномасштабных авиаперевозок, как только это станет возможным
Целью исследования является наработка эффективных моделей участия частного сектора, которые помогут:
- уменьшить нагрузку на государственный бюджет во время войны;
- сохранить функциональное состояние аэропортовой инфраструктуры;
- обеспечить оперативное возобновление авиасообщения после завершения боевых действий.
Мы постоянно подчеркиваем, что рассматриваем частный сектор как одного из главных участников в процессах восстановления. В то же время процессы инвестирования отличаются в различных секторах. Для того чтобы определить оптимальные пути привлечения такого финансирования, необходимо детально изучать возможности и специфику каждого отдельного сектора
Исследование предусматривает технико-экономическую, финансовую и институциональную оценку состояния аэропортов, разработку потенциальных моделей сотрудничества с частными операторами, включая концессионные механизмы, и проведение рыночных консультаций с ключевыми игроками авиационного сектора.
ЕБРР уже определил технического консультанта, а IFC – юридического. Обе организации согласились поддерживать постоянную коммуникацию с Министерством для координации исследования.
Спасибо ЕБРР и IFC за готовность провести исследование. Оно даст толчок для дальнейшего изучения долгосрочных механизмов частного инвестирования, включая модели на основе концессий, которые могут быть актуальны для этапа послевоенного восстановления
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