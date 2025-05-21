Україна збирається вивчити варіант з приватними інвестиціями в аеропорти

Попри війну і тимчасове припинення авіасполучення, Україна готується до післявоєнного перезапуску авіації. ЄБРР та IFC разом з Мінрозвитку проведуть комплексне дослідження щодо залучення приватних інвестицій у розвиток та управління аеропортами, зокрема в Борисполі, Одесі та Львові. Результати планують оприлюднити вже у серпні. Про це повідомило Мінрозвитку громад та територій України передає УНН.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) представили Міністерству розвитку громад та територій України план комплексного дослідження щодо залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів.

Як зазначається, під час зустрічі, яку провела заступниця міністра Марина Денисюк, експертні команди ЄБРР та IFC окреслили технічне завдання дослідження і подальший алгоритм його проведення. Проєкт охопить аеропорти "Бориспіль", "Одеса", "Львів" та інші.

Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані. Це – запорука швидкого відновлення повномасштабних авіаперевезень, щойно це стане можливим

Метою дослідження є напрацювання ефективних моделей участі приватного сектору, які допоможуть:

Ми постійно наголошуємо, що розглядаємо приватний сектор як одного з головних учасників у процесах відбудови. Водночас процеси інвестування різняться у різних секторах. Для того, щоб визначити оптимальні шляхи залучення такого фінансування, необхідно детально вивчати можливості та специфіку кожного окремого сектору