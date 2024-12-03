Украина сможет не возвращать 50 млрд долларов G7, если не получит репараций от рф-Рада приняла закон
Киев • УНН
Рада приняла закон об условных обязательствах, который позволит получить $50 млрд от G7. Кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от РФ.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий, что полномочия долгового агентства Украины будет осуществлять Министерство финансов, что позволит получить кредит в 50 млрд долларов от G7, а также позволит не возвращать этот кредит, если не получит репараций от рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12232.
Детали
"Рада одобрила №12232 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно сделок с условными обязательствами. За сразу в целом-271", - сообщил Железняк.
Законопроектом предоставляется право долговому агентству (до его создания – Минфину) осуществлять сделки с условными обязательствами в рамках соглашений с ЕС, иностранными государствами, МФО, возврат средств по которым будет происходить не за счет государственного бюджета, а в частности за счет замороженных активов рф.
"Если проще-то это про 50 млрд долларов от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит, если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг", - отметил Железняк.
Напомним
Лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.