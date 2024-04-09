Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский

Украина может победить армию Путина только современным оружием. Сейчас большая надежда украинцев заключается в миллиардном пакете помощи американцев, который месяцами блокировали республиканцы в Конгрессе США. Об этом заявил президент Зеленский, находясь в Харькове, во время интервью заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру, передает УНН.

Детали

Президент Украины четко заявил: "Да, у нас есть план контрнаступления".

Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату президент Владимир Зеленский

По его словам, для победы ВСУ нужно оружие, в частности из США.