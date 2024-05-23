Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году

В 2024 году Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долларов по программе EFF. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Денис Улютин, передает УНН.

Сегодня, 23 мая, руководство Министерства финансов провело рабочую встречу с руководством Европейского департамента Международного валютного фонда и миссии МВФ в Украине.

Кроме бюджетных вопросов, среди которых выполнение бюджета 2024 и подготовка к бюджетному процессу 2025, и дальнейшей потребности во внешнем финансировании, стороны обсудили подготовку к четвертому пересмотру программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Сообщается, что на 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около 880 млн долларов США в результате успешного третьего пересмотра программы в марте 2024 года.

Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства

Улютин выразил благодарность МВФ за своевременную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения и подчеркнул важность дальнейшего функционирования программы EFF.

Выполнение Украиной условий по программе имеет большое значение, ведь внедрение определенных мер и политик способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны, одновременно адаптируя финансовую систему к функционированию в условиях неопределенности. На 2024 год запланировано еще три пересмотра в рамках программы EFF, что потенциально позволит привлечь бюджетную поддержку общим объемом около 4,5 млрд долларов США - сообщил Улютин.

Отмечается, что с начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. В частности, включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усиление налоговой политики и управления государственным долгом.

Общий объем программы Механизма расширенного финансирования - EFF на 2023-2027 годы составляет 15,6 млрд долларов США. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США.