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Україна розраховує залучити ще три транші обсягом 4,5 млрд дол за програмою EFF у цьому році

Україна розраховує залучити ще три транші обсягом 4,5 млрд дол за програмою EFF у цьому році

Київ • УНН

 • 15652 перегляди

У 2024 році Україна розраховує залучити ще три транші на загальну суму $4,5 млрд за програмою МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) на додаток до $880 млн, вже отриманих після успішного третього перегляду в березні 2024 року.

У 2024 році Україна розраховує залучити ще три транші обсягом 4,5 млрд доларів за програмою EFF. Про це повідомив заступник Міністра фінансів Денис Улютін, передає УНН.

Сьогодні, 23 травня, керівництво Міністерства фінансів провело робочу зустріч із керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ в Україні.

Крім бюджетних питань, серед яких виконання бюджету 2024 та підготовка до бюджетного процесу 2025, та подальшої потреби у зовнішньому фінансуванні, сторони обговорили підготовку до четвертого перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Повідомляється, що на 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло близько 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

Другий транш Ukraine Facility на 1,5 млрд євро: куди підуть кошти25.04.24, 16:54 • 18025 переглядiв

Улютін висловив подяку МВФ за своєчасну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення та наголосив на важливості подальшого функціонування програми EFF.

Виконання Україною умов за програмою має велике значення, адже впровадження визначених заходів і політик сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни, водночас адаптуючи фінансову систему до функціонування в умовах невизначеності. На 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дозволить залучити бюджетну підтримку загальним обсягом близько 4,5 млрд доларів США

- повідомив Улютін.

Зазначається, що з початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Зокрема, включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування – EFF на 2023–2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
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