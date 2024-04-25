Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства

Украина получила второй транш от ЕС в рамках Ukraine Facility объемом 1,5 млрд евро. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

Средства Ukraine Facility будут направлены на финансирование дефицита бюджета. В первую очередь на закрытие наиболее важных вопросов социального и унитарного характера: выплата пенсий, заработных плат учителей, врачей и все вопросы, связанные с социальной защитой граждан - заявил министр.

По его словам, Украина ожидает еще один транш в мае и подчеркнул, что поступление этих средств зависит от выполнения обязательств Украины.

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Общая сумма средств, которые мы ожидаем до конца года от ЕС - 16 млрд евро. Все последующие 10 млрд будут зависеть только от того, как мы выполняем свои обязательства - добавил Марченко.

Напомним

Руководящий совет Ukraine Investment Framework согласовал условия работы инвестиционного компонента программы ЕС для Украины, направленного на мобилизацию до 40 миллиардов евро государственных и частных инвестиций для восстановления и развития экономики Украины.