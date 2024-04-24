Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила в государственный бюджет 1,5 млрд евро второго транша финансирования по программе Ukraine Facility от ЕС и ожидает быстрого выделения третьего транша в размере 1,89 млрд евро, сообщили в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль и в Минфине, пишет УНН.

Детали

"В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования объемом 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility", - говорится в сообщении Минфина.

Шмыгаль указал, что эти средства направят "на покрытие важнейших бюджетных расходов". "Спасибо Еврокомиссии за положительную оценку выполнения пяти индикаторов, что является предпосылкой для выделения средств", - добавил он.

"Рассчитываем на быстрое выделение третьего транша в размере 1,89 млрд евро. Всего в этом году ожидаем в рамках программы Ukraine Facility 16 млрд евро", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Он поблагодарил Европу "за прогнозируемую ритмичную поддержку". "Это залог нашей устойчивости, успешного восстановления и создания точек роста экономики на будущее", - указал Премьер.

"Международная поддержка является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности и построении фундамента для дальнейшего экономического роста. ЕС является крупнейшим донором бюджетной поддержки с февраля 2022 года - более 31 млрд евро. Внедрение Инструмента Ukraine Facility вместе с одобрением Еврокомиссией Плана Украины, поможет своевременно обеспечивать неотложные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. В то время, как имплементация структурных реформ будет способствовать экономическому развитию и евроинтеграции", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Дополнение

В марте в госбюджет поступил первый транш объемом 4,5 млрд евро. Выполнив все 5 реформ в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды, Украина, по данным Минфина, привлекла в целом 6 млрд евро предусмотренных механизмом переходного финансирования.

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