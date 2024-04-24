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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен

ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 10:28  •  1402 просмотра

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Европейская комиссия выделила дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине, чтобы поддержать функционирование государства и предоставление услуг, пока страна защищается от российского вторжения.

Европейский союз сегодня выплачивает дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине в рамках механизма "Ukraine Facility" в размере в 50 млрд евро. Об этом сообщила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Украина несет тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выплачиваем дополнительные 1,5 миллиарда евро в рамках механизма "Ukraine Facility" в размере в 50 млрд евро

- написала фон дер Ляйен в X.

Она подчеркнула, что "это крайне важно, чтобы государство работало, а услуги предоставлялись, пока страна дает отпор агрессору".

"Европа остается единой и решительной", - подчеркнула она.

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае13 апреля 2024, 10:48 • 29820 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
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