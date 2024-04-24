ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен

Европейский союз сегодня выплачивает дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине в рамках механизма "Ukraine Facility" в размере в 50 млрд евро. Об этом сообщила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Украина несет тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выплачиваем дополнительные 1,5 миллиарда евро в рамках механизма "Ukraine Facility" в размере в 50 млрд евро - написала фон дер Ляйен в X.

Она подчеркнула, что "это крайне важно, чтобы государство работало, а услуги предоставлялись, пока страна дает отпор агрессору".

"Европа остается единой и решительной", - подчеркнула она.

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае