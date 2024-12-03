Украина просит НАТО срочно предоставить 20 систем ПВО для защиты зимой
Киев • УНН
Министр Сибига во время визита в штаб-квартиру НАТО призвал предоставить 20 дополнительных систем ПВО для защиты от блэкаутов. На заседании Совета Украина-НАТО он также напомнил о 30-летии Будапештского меморандума.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО предоставить дополнительно 20 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры зимой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Детали
3 декабря Сибига посетил штаб-квартиру НАТО и принял участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО. Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством вооружений.
Украина срочно нуждается в поставке как минимум 20 дополнительных систем ПВО типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это поможет нам избежать блэкаутов
Министр продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума и отметил, что он является свидетельством того, что любые долгосрочные решения в области безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.
"В этот день исполняется 30 лет этому документу. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения таких ошибок. В этом контексте мы обсудили с партнерами концепцию "мира через силу"", — подытожил он.
Дополнение
Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.