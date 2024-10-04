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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина привлечет почти 62 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Украина привлечет почти 62 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 10:49  •  4273 просмотра

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Кабмин принял документы для получения почти 62 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Средства направят на социальную инфраструктуру, энергетическую устойчивость и теплоснабжение в общинах.

Кабинет министров принял два документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Коалиция восстановления и финансовой устойчивости Украины охватывает десятки стран, и мы постоянно расширяем круг наших партнеров. В частности, усиливаем наше сотрудничество с Республикой Корея. Подписан договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов финансирования. На сегодняшнем заседании Правительства мы также принимаем 2 документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, энергетическую устойчивость, теплоснабжение и другие важные проекты в наших общинах

- сказал Шмыгаль.

Напомним

2 октября министр финансов Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов США.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика