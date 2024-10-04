Украина привлечет почти 62 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Кабинет министров принял два документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Коалиция восстановления и финансовой устойчивости Украины охватывает десятки стран, и мы постоянно расширяем круг наших партнеров. В частности, усиливаем наше сотрудничество с Республикой Корея. Подписан договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов финансирования. На сегодняшнем заседании Правительства мы также принимаем 2 документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, энергетическую устойчивость, теплоснабжение и другие важные проекты в наших общинах - сказал Шмыгаль.

Напомним

2 октября министр финансов Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов США.