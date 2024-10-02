Україна отримає 100 мільйонів доларів кредиту від Південної Кореї
Київ • УНН
Міністр фінансів України підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї на $100 млн. Кредит надається на 20 років під 1% річних з пільговим періодом 5 років.
Сьогодні, 2 жовтня, Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США. Про це заявили в Міністерстві фінансів України, передає УНН.
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У Мінфіні наголошують, що залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.
Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами
Нагадаємо
Навесні Україна та Південна Корея підписали рамкову угоду, яка дозволить Україні отримати до 2,1 мільярда доларів кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва Південної Кореї на реалізацію пріоритетних проектів у 2024-2029 роках.