Украина получит 100 миллионов долларов кредита от Южной Кореи
Киев • УНН
Министр финансов Украины подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи на $100 млн. Кредит предоставляется на 20 лет под 1% годовых с льготным периодом 5 лет.
Сегодня, 2 октября, Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов США. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.
Детали
В Минфине отмечают, что привлечение 100 млн долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея.
Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет от даты подписания кредитного договора.
Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на насущные бюджетные потребности Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами
Напомним,
Весной Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.