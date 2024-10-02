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Украина получит 100 миллионов долларов кредита от Южной Кореи

Украина получит 100 миллионов долларов кредита от Южной Кореи

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 17:33  •  7304 просмотра

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Министр финансов Украины подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи на $100 млн. Кредит предоставляется на 20 лет под 1% годовых с льготным периодом 5 лет.

Сегодня, 2 октября, Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 млн долларов США.  Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

В Минфине отмечают, что привлечение 100 млн долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея. 

Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет от даты подписания кредитного договора.

Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на насущные бюджетные потребности Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами

- отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Напомним,

Весной Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика