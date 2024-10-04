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Україна залучить майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку

Україна залучить майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку

Київ • УНН

 • 13513 перегляди

Кабмін ухвалив документи для отримання майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти спрямують на соціальну інфраструктуру, енергетичну стійкість та теплопостачання в громадах.

Кабінет міністрів ухвалив два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. Зокрема, посилюємо нашу співпрацю з Республікою Корея. Підписано договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів фінансування. На сьогоднішньому засіданні Уряду ми також приймаємо 2 документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проекти в наших громадах

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

2 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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