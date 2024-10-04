Україна залучить майже 62 млн євро від Європейського інвестиційного банку

Кабінет міністрів ухвалив два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і ми постійно розширюємо коло наших партнерів. Зокрема, посилюємо нашу співпрацю з Республікою Корея. Підписано договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів фінансування. На сьогоднішньому засіданні Уряду ми також приймаємо 2 документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проекти в наших громадах