"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Будущее вступление Украины в ЕС принесет союзу больше выгод, чем затрат, и страны-члены Европейского союза должны одобрить следующие формальные шаги в конце этой недели, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Euractiv, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что заявка Украины может стать расчетом затрат и выгод для некоторых стран-членов ЕС, которые неохотно идут навстречу, Шмыгаль сказал: "Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения".

Некоторые страны-члены ЕС утверждают, что блок должен сначала реформировать себя, прежде чем рассматривать вопрос о добавлении новых членов. Кроме того, в недавнем докладе аналитического центра Bruegel, а также во внутренних документах ЕС, с которыми ознакомился Euractiv, финансовые расходы на вступление Украины оцениваются в 110-136 миллиардов евро для семилетнего бюджета ЕС, что составляет примерно 0,10-0,13% ВВП блока.

"Мы видели отчеты, но украинский рынок, украинские силы обороны, украинское сырье и критические материалы и другие сектора могут принести гораздо больше с точки зрения безопасности и экономических выгод", - отметил Шмыгаль.

"Мы можем пройти через жесткий переговорный процесс, но мы готовы к компромиссам, основанным на взаимных уступках, - но если мы посмотрим на это как на инвестиционный проект, это может быть гораздо выгоднее (для ЕС- ред.), чем (наша - ред.) стоимость вступления" - добавил премьер.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то, что некоторые страны-члены ЕС, например Венгрия, будут стремиться замедлить процесс вступления в Европейский союз Шмыгаль отметил, что спорные вопросы могут быть решены во время переговоров в течение двухлетнего процесса".

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в первой половине 2024 года.