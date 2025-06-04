Украина предлагает прекращение огня перед встречей лидеров, которая может начаться хоть завтра - Зеленский

российская делегация заявила, что не имеет полномочий принимать решение о прекращении огня, перекладывая ответственность на уровень лидеров. В ответ Украина предложила временное перемирие до встречи глав государств, которая может состояться в любой день "хоть от завтра" - в Стамбуле, Ватикане или Швейцарии. Киев считает, что даже несколько дней тишины дадут шанс на деэскалацию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский передает корреспондент УНН.

русские не готовы на прекращение огня, по крайней мере тот уровень делегации не готов это решить и они считают, что это вопрос лидеров. Они сами об этом нам сказали: вопрос прекращения огня – другого уровня. Мое предложение, мы предлагаем русским, и думаю, что нас партнеры могут поддержать, прекращение огня до встречи лидеров. Встреча на выбор русских – Стамбул, Ватикан, Швейцария, все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день

Он добавил, что прекращение огня до встречи лидеров возможно, ведь при отсутствии каких-либо договоренностей во время встречи, огонь можно просто возобновить.

Мы встретимся. Если нет ни одного никакого понимания, желания деэскалации, нет желания и взглядов как это завершить, то прекращение огня закончится в этот день. Со стороны русских – одностороннее, пожалуйста. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжаем режим прекращения огня с американским мониторингом и американскими гарантиями посредничества

Он добавил, что если россияне не готовы к долгому прекращению огня, то встречу тем более нужно проводить скорее.

Если русские не хотят долгое прекращение огня, то наша встреча может быть начиная от завтрашнего дня в любой день. Значит будет прекращение огня день, два, три, они же хотели что-то там на Пасху, на 9 мая. Это мое такое личное предложение. Все стороны от этого выиграют, если они хотят окончания войны