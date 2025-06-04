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Україна пропонує припинення вогню перед зустріччю лідерів, яка може розпочатися хоч завтра - Зеленський

Київ • УНН

 • 576 перегляди

російська делегація заявила про відсутність повноважень щодо припинення вогню. Україна запропонувала тимчасове перемир'я до зустрічі лідерів у Стамбулі, Ватикані чи Швейцарії.

Україна пропонує припинення вогню перед зустріччю лідерів, яка може розпочатися хоч завтра - Зеленський

російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення щодо припинення вогню, перекладаючи відповідальність на рівень лідерів. У відповідь Україна запропонувала тимчасове перемир’я до зустрічі глав держав, яка може відбутися будь-якого дня "хоч від завтра" - у Стамбулі, Ватикані чи Швейцарії. Київ вважає, що навіть кілька днів тиші дадуть шанс на деескалацію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський передає кореспондент УНН.

рускіє не готові на припинення вогню, принаймні той рівень делегації не готовий це вирішити й вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це нам сказали: питання припинення вогню – іншого рівня. Моя пропозиція, ми пропонуємо рускім, і думаю, що нас партнери можуть підтримати, припинення вогню до зустрічі лідерів. Зустріч на вибір рускіх – Стамбул, Ватикан, Швейцарія, все це є. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день 

- заявив Президент.

Він додав, що припинення вогню до зустрічі лідерів можливе, адже при відсутності яких-небудь домовленостей під час зустрічі, вогонь можна просто поновити.

Ми зустрінемось. Якщо немає жодного ніякого порозуміння, бажання деескалації, немає бажання і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей день. З боку рускіх – одностороннє, будь ласка. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжуємо режим припинення вогню з американським моніторингом і американськими гарантіями посередництва

 - пояснив він свою позицію.

Він додав, що якщо росіяни не готові до довгого припинення вогню, то зустріч тим більше потрібно проводити скоріше.

Якщо рускіє не хочуть довге припинення вогню, то наша зустріч може бути починаючи від завтрашнього дня у будь-який день. Значить буде припинення вогню день, два, три, вони ж хотіли щось там на Великдень, на 9 травня. Це моя така особиста пропозиція. Всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть закінчення війни 

- підсумував він.

москва грає у наперстки: Зеленський назвав російський меморандум ультиматумом і розкрив суть політики кремля04.06.25, 16:43 • 958 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Швейцарія
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан
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