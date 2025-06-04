москва грає у наперстки: Зеленський назвав російський меморандум ультиматумом і розкрив суть політики кремля

російський документ, представлений як "меморандум", насправді є ультиматумом. москва свідомо не передавала документ, уникаючи публічності, бо розуміла, що її вимоги не мають нічого спільного з дипломатією й не будуть сприйняті серйозно. Про це під час брифінгу заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Це не меморандум порозуміння. Принаймні меморандум порозуміння – це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає чогось. Тому відповідно меморандумом це назвати не можна. Це є все-таки ультиматумом російської сторони до нас

Президент наголосив, що росіяни розуміли що їхній ультиматум ані хто не буде сприймати серйозно.

На мій особистий погляд вони нам це не дали, тому що розуміли, що це стане публічним, і Україна матиме повне право не приїхати на цю зустріч. Не тому, що ми не хочемо, а, тому що зрозуміло що змісту зустрічі не буде. Тому вони так все і зробили. Наперсткарі – ось хто вони. Це точно не про вищий рівень дипломатії чи про людей, які хочуть деескалації й закінчення війни