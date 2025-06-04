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Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5102 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

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Financial Times

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The New York Times

москва грає у наперстки: Зеленський назвав російський меморандум ультиматумом і розкрив суть політики кремля

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Президент України заявив, що росія свідомо не передавала документ, бо розуміла, що її вимоги не будуть сприйняті серйозно. Зеленський назвав дії росіян "наперстками".

москва грає у наперстки: Зеленський назвав російський меморандум ультиматумом і розкрив суть політики кремля

російський документ, представлений як "меморандум", насправді є ультиматумом. москва свідомо не передавала документ, уникаючи публічності, бо розуміла, що її вимоги не мають нічого спільного з дипломатією й не будуть сприйняті серйозно. Про це під час брифінгу заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Це не меморандум порозуміння. Принаймні меморандум порозуміння – це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає чогось. Тому відповідно меморандумом це назвати не можна. Це є все-таки ультиматумом російської сторони до нас

- зазначив він.

Президент наголосив, що росіяни розуміли що їхній ультиматум ані хто не буде сприймати серйозно.

На мій особистий погляд вони нам це не дали, тому що розуміли, що це стане публічним, і Україна матиме повне право не приїхати на цю зустріч. Не тому, що ми не хочемо, а, тому що зрозуміло що змісту зустрічі не буде. Тому вони так все і зробили. Наперсткарі – ось хто вони. Це точно не про вищий рівень дипломатії чи про людей, які хочуть деескалації й закінчення війни

- підсумував він.

Зеленський: повернення тіл полеглих відбудеться після обміну полоненими04.06.25, 16:10 • 742 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Україна
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