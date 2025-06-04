москва играет в наперстки: Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом и раскрыл суть политики кремля

российский документ, представленный как "меморандум", на самом деле является ультиматумом. москва сознательно не передавала документ, избегая публичности, потому что понимала, что ее требования не имеют ничего общего с дипломатией и не будут восприняты серьезно. Об этом во время брифинга заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Это не меморандум о взаимопонимании. По крайней мере меморандум о взаимопонимании – это должны быть две стороны, а не одна просто сторона, требующая чего-то. Поэтому соответственно меморандумом это назвать нельзя. Это все-таки ультиматум российской стороны к нам

Президент подчеркнул, что россияне понимали, что их ультиматум никто не будет воспринимать серьезно.

На мой личный взгляд, они нам это не дали, потому что понимали, что это станет публичным, и Украина будет иметь полное право не приехать на эту встречу. Не потому, что мы не хотим, а потому, что понятно, что содержания встречи не будет. Поэтому они так все и сделали. Наперсточники – вот кто они. Это точно не о высшем уровне дипломатии или о людях, которые хотят деэскалации и окончания войны