москва играет в наперстки: Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом и раскрыл суть политики кремля

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения
Эксклюзив
14:12 • 122 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 5522 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 12596 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 11141 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 16087 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 28109 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 34569 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
4 июня, 08:02 • 36430 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 83406 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 39424 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
40%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 48689 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 42114 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 30890 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 20721 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 21226 просмотра
публикации

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 9972 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 83407 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 125032 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213441 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 253699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 11491 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 67607 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213441 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 140328 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 141773 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

москва играет в наперстки: Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом и раскрыл суть политики кремля

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Президент Украины заявил, что россия сознательно не передавала документ, потому что понимала, что ее требования не будут восприняты серьезно. Зеленский назвал действия россиян "наперстками".

москва играет в наперстки: Зеленский назвал российский меморандум ультиматумом и раскрыл суть политики кремля

российский документ, представленный как "меморандум", на самом деле является ультиматумом. москва сознательно не передавала документ, избегая публичности, потому что понимала, что ее требования не имеют ничего общего с дипломатией и не будут восприняты серьезно. Об этом во время брифинга заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Это не меморандум о взаимопонимании. По крайней мере меморандум о взаимопонимании – это должны быть две стороны, а не одна просто сторона, требующая чего-то. Поэтому соответственно меморандумом это назвать нельзя. Это все-таки ультиматум российской стороны к нам

- отметил он.

Президент подчеркнул, что россияне понимали, что их ультиматум никто не будет воспринимать серьезно.

На мой личный взгляд, они нам это не дали, потому что понимали, что это станет публичным, и Украина будет иметь полное право не приехать на эту встречу. Не потому, что мы не хотим, а потому, что понятно, что содержания встречи не будет. Поэтому они так все и сделали. Наперсточники – вот кто они. Это точно не о высшем уровне дипломатии или о людях, которые хотят деэскалации и окончания войны

- подытожил он.

Зеленский: возвращение тел павших произойдет после обмена пленными04.06.25, 16:10 • 756 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9