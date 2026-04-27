Украина получит первые 30 миллионов евро на восстановление конфайнмента ЧАЭС - Шмыгаль

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине 30 млн евро на первый этап восстановления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительным подсчетам, стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона в феврале 2025 года составляет около 500 млн евро.

В рамках конференции подписали соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап восстановления конфайнмента - оценку повреждений, разработку решений и проектирование, что позволяет начать необходимые работы и осуществлять заблаговременную закупку оборудования - отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро, которые будут направлены на восстановление безопасного конфайнмента на ЧАЭС и повышение ядерной безопасности в Украине.

"По итогам конференции приняли совместное заявление, которым страны-партнеры поддержали стремление Украины мобилизовать ресурсы на восстановление конфайнмента. К заявлению присоединились 24 страны", - добавил чиновник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что восстановление конфайнмента на ЧАЭС, поврежденного российскими атаками, было предметом его переговоров с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

