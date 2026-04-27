26 апреля, 14:53 • 10742 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37 • 20553 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10 • 25864 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 29548 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 46876 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 41650 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 46469 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 48889 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 39554 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 34245 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Украина получит первые 30 миллионов евро на восстановление конфайнмента ЧАЭС - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 386 просмотра

ЕБРР выделит 30 млн евро на первый этап восстановления конфайнмента ЧАЭС. Средства направят на оценку повреждений, проектирование и закупку оборудования.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине 30 млн евро на первый этап восстановления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительным подсчетам, стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона в феврале 2025 года составляет около 500 млн евро.

В рамках конференции подписали соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап восстановления конфайнмента - оценку повреждений, разработку решений и проектирование, что позволяет начать необходимые работы и осуществлять заблаговременную закупку оборудования

- отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро, которые будут направлены на восстановление безопасного конфайнмента на ЧАЭС и повышение ядерной безопасности в Украине.

"По итогам конференции приняли совместное заявление, которым страны-партнеры поддержали стремление Украины мобилизовать ресурсы на восстановление конфайнмента. К заявлению присоединились 24 страны", - добавил чиновник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что восстановление конфайнмента на ЧАЭС, поврежденного российскими атаками, было предметом его переговоров с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Для восстановления безопасности на ЧАЭС после удара рф потребуется не менее 500 млн евро – ЕБРР24.04.26, 18:30 • 3140 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Украина
Денис Шмыгаль