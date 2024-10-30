Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee
Киев • УНН
США предоставит Украине 2000 внедорожников Humvee в рамках нового пакета помощи. Военные будут использовать их для различных целей: от транспортировки до мобильных платформ ПВО.
Соединенные Штаты Америки в рамках одного из пакетов помощи передадут Украине 2000 внедорожников Humvee. ВСУ уже имеют опыт применения их на войне. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что такое количество внедорожников Humvee является очень большой поставкой такой техники. В частности, они помогут заполнить бреши в позициях Украины на фронте. А ВСУ смогут эффективнее продвигаться к позициям российских оккупантов.
Вадание отмечает, что эти внедорожники похожи на гражданские автомобили, поэтому это облегчает необходимость в большой подготовке перед отправкой на фронт.
По данным Forbes, Humvee отлично вписываются в текущую оборонную стратегию Украины. Ведь их можно использовать в городских условиях, где танки и артиллерия менее эффективны, чем более компактные и маневренные внедорожники.
Также украинские военные могут использовать Humvee для перевозки тяжелого вооружения. Или устанавливать на них пулеметы и другое оружие. В частности, некоторые украинские подразделения уже трансформировали их в мобильные платформы обслуживания, благодаря чему можно проводить ремонт бронетехники на ходу в полевых условиях.
Кроме того, украинские военные использовали Humvee и как мобильные платформы ПВО, устанавливая на них зенитные пушки и системы борьбы с беспилотниками.
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