Украина получит новый транш от Всемирного банка: куда пойдут миллиарды долларов
Киев • УНН
Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 1,35 млрд долларов и 10,8 млн евро в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направят на социальные и гуманитарные нужды государственного бюджета.
Украина получила новый грант на социальные нужды в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.
Детали
Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по вопросам Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение для финансирования государственных расходов Украины в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Цель проекта - частично покрыть социальные и гуманитарные потребности государственного бюджета, исключая оборонные расходы и расходы на безопасность.
Новое соглашение предусматривает поступление транша в объеме 1,35 млрд долларов США, что является грантом от правительства Соединенных Штатов, а также 10,8 млн евро из многостороннего целевого фонда для софинансирования экономических реформ в Украине. Ожидается, что эти средства поступят в государственный бюджет Украины уже в ближайшие дни.
С момента начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Украине Украине было предоставлено почти 28 млрд долларов и более 1,4 млрд евро в форме бюджетной поддержки.
Украинское Министерство финансов, привлекая эти средства, уделяет особое внимание прозрачности использования международной финансовой помощи. Совместно с компанией Deloitte Consulting, в рамках проекта USAID SOERA, ведется мониторинг направления бюджетных средств, а аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers Ukraine осуществляет проверки расходов по утвержденным процедурам, чтобы определить правомерность всех расходов в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства25 декабря 2023, 09:53 • 28474 просмотра