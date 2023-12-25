Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства

Украина получила 1,34 миллиардов долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства направят на частичную компенсацию расходов госбюджета, в частности, на пенсии, а также выплаты спасателям, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Украина получила 1,34 млрд долларов США в качестве Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) - говорится в сообщении Минфина.

Детали

Отмечается, что финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов США, которые поступили через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

- 190 млн долларов США от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF);

- 50 млн долларов США от правительства Соединенных Штатов Америки;

- 20 млн долларов США от правительства Швейцарии.

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время во время войны. С начала полномасштабного вторжения правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление