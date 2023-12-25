Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства
Украина получила 1,34 миллиарда долларов от проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на нужды государственного бюджета, такие как пенсии и выплаты спасателям.
российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану
аэрофлот возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Рейсы были приостановлены с марта 2022 года из-за санкций ЕС в отношении россии, - за ее военное вторжение в Украину.
Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине
Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.
Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южнокитайском море
Китай обвиняет Филиппины в нарушении границ в Южно-Китайском море при поддержке США, что ставит под угрозу региональный мир. Китай обещает защищать свою территорию, но остается открытым к диалогу.
В Херсоне раздаются взрывы, под обстрелом прибрежная зона - ГВА
Российские войска обстреляли Херсон.
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
Первая в Украине женщина-судья-солдат Елена Ковбий рассказала о своем боевом опыте в Бахмуте, в частности об отсутствии командования в первый день. Она готова вернуться на фронт, если потребуется.
Дефицита электроэнергии нет, Украина приняла излишки электричества из Польши - Минэнерго
В Украине дефицита электроэнергии нет, принято электроэнергию на запрос Польши из-за излишков.
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
В Украине расследуют более 3,8 тысячи производств по уклонению от призыва.
В сербском Белграде задержали 38 участников протестов: из-за беспорядков ранены более 30 полицейских
38 арестованных и более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков в Белграде.
В мурманске горел единственный российский атомный транспортный ледокол
24 декабря, на единственном в мире российском атомном контейнеровозе-ледоколе "Севморпуть", построенном в 1988 году, начался пожар. Никто не пострадал.