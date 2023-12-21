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Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:27  •  15792 просмотра

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Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.

Украина получила 950 млн долларов США от Японии в рамках проектов Всемирного банка на социальную защиту и восстановление, сообщили в четверг в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

"В Государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долл. США от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту", - говорится в сообщении.

Речь идет о гранте Японии в размпере 52,4 млн долл. в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и займе от правительства Японии в размере 900 млн долл. через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

"Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные потребности, в частности в сфере восстановления и социальной помощи", - указали в Минфине.

В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов 05 декабрь 2023, 11:59 • 26223 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Україна отримала від Японії 950 млн дол. на соціальну допомогу та відновлення
Ukraine receives $950 million from Japan for social assistance and reconstruction
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Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.

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