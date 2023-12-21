Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Украина получила 950 млн долларов США от Японии в рамках проектов Всемирного банка на социальную защиту и восстановление, сообщили в четверг в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

"В Государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долл. США от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту", - говорится в сообщении.

Речь идет о гранте Японии в размпере 52,4 млн долл. в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и займе от правительства Японии в размере 900 млн долл. через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

"Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные потребности, в частности в сфере восстановления и социальной помощи", - указали в Минфине.

В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов