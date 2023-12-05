В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов

Вчера, 4 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с делегацией Всемирного банка для обсуждения состояния проведения реформ и потребностей Украины в финансировании на 2024 год. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с делегацией Всемирного банка для обсуждения состояния проведения реформ и потребностей Украины в финансировании на 2024 год.

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Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных Банком финансовых ресурсов Украина получила более 14 млрд долларов США. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что сегодня объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является крупнейшим за все годы сотрудничества. В этом контексте, участники встречи обсудили состояние реализации проектов по восстановлению.

Дополнение

Директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что Всемирный банк заинтересован в дальнейшей поддержке Украины и поиске нужных мер и условий для привлечения финансирования иностранных партнеров через совместные проекты.

Напомним

Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, финансируемый за счет займа на 1,2 млрд долл. и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения РФ в Украину.

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