В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Киев • УНН
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.
Вчера, 4 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с делегацией Всемирного банка для обсуждения состояния проведения реформ и потребностей Украины в финансировании на 2024 год. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.
Детали
Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с делегацией Всемирного банка для обсуждения состояния проведения реформ и потребностей Украины в финансировании на 2024 год.
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Благодарен Всемирному банку за чрезвычайную поддержку. В этом году, в рамках мобилизованных Банком финансовых ресурсов Украина получила более 14 млрд долларов США. Банк разработал ряд важных инструментов для привлечения финансирования с целью обеспечения поддержки госбюджета Украины и восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии
Отмечается, что сегодня объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является крупнейшим за все годы сотрудничества. В этом контексте, участники встречи обсудили состояние реализации проектов по восстановлению.
Дополнение
Директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что Всемирный банк заинтересован в дальнейшей поддержке Украины и поиске нужных мер и условий для привлечения финансирования иностранных партнеров через совместные проекты.
Напомним
Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, финансируемый за счет займа на 1,2 млрд долл. и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения РФ в Украину.
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В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.
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