Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление

Украина получила 118 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка HEAL и HOPE на здравоохранение и восстановление, сообщили в понедельник в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

В государственный бюджет, как сообщается, поступило $118 млн гранта от Японии в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

▫️ $70 млн в рамках проекта HEAL Ukraine на поддержку госбюджета, возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.

▫️ $48,2 млн в рамках проекта HOPE на возмещение расходов госбюджета, использованных на компенсации на ремонт в многоквартирных и частных домах, требующих мелких и средних ремонтов.

"Привлеченные средства помогут правительству оказывать гражданам надлежащую помощь, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России и восстанавливать жилую инфраструктуру", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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