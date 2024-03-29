Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  91477 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  101317 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  103874 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  217587 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134277 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133504 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153158 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143100 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145253 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153336 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  609953 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  558961 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 17:18  •  570720 просмотра

Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

В марте этого года Украина получит рекордное бюджетное финансирование от наших союзников за все время войны и за всю историю независимости. Речь идет о более чем 9 млрд долларов.

Война •   •  9853 просмотра
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора

Двух псевдочиновников обвинили в принудительном перемещении 15 украинских детей с оккупированной территории в Россию в рамках российского плана по уничтожению украинской идентичности.

Война •   •  8908 просмотра
Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора

россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие

российские оккупационные войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, повреждены 12 домов, автомобили и линия электропередач.

Общество •   •  8572 просмотра
россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие

Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль

Украина успешно прошла отопительный сезон, но "Пункты несокрушимости", согласно постановлению правительства, будут работать на постоянной основе, чтобы поддерживать людей даже после войны.

Война •   •  11471 просмотра
Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль

Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ

Несмотря на западные санкции, россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента для производства пороха, на 70% в 2022 году от компаний из США, Германии, Тайваня и других стран.

Война •   •  10378 просмотра
Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ

Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"

В рф утверждают, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Крокус Сити Холле якобы направлялись в Киев, чтобы получить "обещанное вознаграждение".

Криминал и ЧП •   •  9544 просмотра
Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"

Общий фонд госбюджета в марте пополнился на 158 млрд грн - Минфин

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, в том числе 105,7 млрд грн от налогов и 45,8 млрд грн от Государственной таможенной службы, что на 5,6% превысило месячный план поступлений.

Экономика •   •  11731 просмотра
Общий фонд госбюджета в марте пополнился на 158 млрд грн - Минфин

Град, гром и ливень: Киев накрыла непогода

В Киеве сильная гроза с ливнем, градом и молниями, что заставило власти объявить желтый уровень опасности и посоветовать жителям города искать укрытие на случай воздушной тревоги.

Киев •   •  12728 просмотра
Град, гром и ливень: Киев накрыла непогода

На Закарпатье из-за оползня повреждена дорога государственного значения

Сильные ливни вызвали оползни на Закарпатье, повредив лесные дороги и национальную трассу.

Криминал и ЧП •   •  12112 просмотра
На Закарпатье из-за оползня повреждена дорога государственного значения

В этом году урожай составит около 77 млн тонн - нардеп

Нынешний урожай в Украине ожидается на уровне 77 миллионов тонн, что примерно на 30% меньше довоенного урожая, который превышал 100 миллионов тонн, из-за отказа фермеров от интенсивных технологий выращивания и снижения урожайности с гектара.

Экономика •   •  12998 просмотра
В этом году урожай составит около 77 млн тонн - нардеп