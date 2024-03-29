Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

Сегодня Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка, которые направят на на социальные, гуманитарные цели и восстановление. В целом же в марте Украина получит более 9 млрд долларов поддержки. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Работа с международными партнерами остается среди главных задач нашего правительства. В марте этого года Украина получит рекордное бюджетное финансирование от наших союзников за все время войны и за всю историю независимости. Речь идет о более чем 9 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что 4,5 млрд евро Украина получит евро от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility, 1,5 млрд долларов от Канады, 880 млн долларов от МВФ, 230 млн долларов от Японии.

"Также сегодня на счета Украины поступили 1,5 млрд долларов от Всемирного банка. Это средства на поддержку политики развития (DPL), которые мы направим на социальные, гуманитарные цели и восстановление. Благодарны Всемирному банку, благодарны Японии, Великобритании, ЕС, Канаде, МВФ и всем нашим партнерам, которые поддерживают Украину. Это очень важные ресурсы, которые очень помогают нашему Правительству финансировать все критические расходы бюджета. В частности, речь идет и о пенсиях", - добавил Шмыгаль

По его словам, в марте более 10 млн пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты на общую сумму 62 млрд гривен.

Также Шмыгаль рассказал, что с 1 апреля планируется повышение пенсий для работающих пенсионеров. Напомнил премьер и о повышении с 1 апреля минимальной зарплаты с 7100 гривен до 8 тыс. гривен.

Напомним

26 марта Украина получила 880 млн долларов от МВФ в качестве третьего транша финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования для покрытия приоритетных бюджетных расходов и поддержки макрофинансовой стабильности.