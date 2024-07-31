В женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки Украина показала лучший результат в истории на Олимпиадах. Украина оказалась на седьмом месте в финале синхронных прыжков с вышки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне Спорт».

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Украину в этом виде прыжков в воду представлял дуэт Ксении Байло и Софии Лыскун.

Девушки получили 285 баллов. Этот результат стал лучшим для Украины в истории в женских синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на уровне Олимпийских игр.

Золото получил Китай, серебро - Северная Корея, а бронзу - Великобритания.

Как отмечается, в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки Украина была представлена на Олимпиаде впервые за 12 лет.



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