Украинский стрелок Сергей Кулиш прошел квалификацию в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров, пишет УНН со ссылкой на результаты соревнований на сайте Игр.

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Украинец стал третьим в квалификации, получив 592 балла.

Первый результат - за китайцем Юкуном Лю - 594 балла, что является олимпийским рекордом в квалификациях. Вторая позиция - у спортсмена из Норвегии Джона-Германа Хегга - 593 балла.

Всего квалифицировались 8 игроков. Финал состоится в четверг, 1 августа, в 10:30 по местному времени.

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