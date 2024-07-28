Украина стремится до ноября подготовить мирный план, которому будет предшествовать ряд переговоров с различными странами относительно территориальной целостности нашего государства. Об этом в интервью NHK рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский в разговоре с журналистами назвал три составляющие того, как должна справедливо закончиться война - это терпение, помощь, и дипломатическое давление.

Америка вместе с Европой показывают, что они объединены и это создает дополнительное давление на Москву, и показывает, что у нее нет никаких шансов - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока рф продолжает оккупировать украинскую территорию.

Сейчас Киев начинает детальные дискуссии с третьими странами относительно территориальной целостности Украины, чтобы разработать «дорожную карту» для достижения мира.

Я поручил эту задачу Офису президента и дипломатическим командам. План будет готов до конца ноября - объявил президент Украины.

Дополнение

Зеленский также затронул тему бывшего президента США Дональда Трампа, который, как сообщается, не горит желанием поддерживать страну.

В издании напомнили, что в этом месяце официальные лица в Киеве контактировали с кампаниями Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора он пригласил Трампа посетить его страну.

Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть сам или спросить меня - заявил президент Украины.

Он также сказал, что уже контактирует с командой Трампа, и что Трамп заверил его в собственной доступности для любых вопросов, сказав, что у Зеленского есть его номер телефона.

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