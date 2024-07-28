Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца ноября. План предусматривает переговоры с различными странами относительно территориальной целостности Украины.
Украина стремится до ноября подготовить мирный план, которому будет предшествовать ряд переговоров с различными странами относительно территориальной целостности нашего государства. Об этом в интервью NHK рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский в разговоре с журналистами назвал три составляющие того, как должна справедливо закончиться война - это терпение, помощь, и дипломатическое давление.
Америка вместе с Европой показывают, что они объединены и это создает дополнительное давление на Москву, и показывает, что у нее нет никаких шансов
Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока рф продолжает оккупировать украинскую территорию.
Сейчас Киев начинает детальные дискуссии с третьими странами относительно территориальной целостности Украины, чтобы разработать «дорожную карту» для достижения мира.
Я поручил эту задачу Офису президента и дипломатическим командам. План будет готов до конца ноября
Дополнение
Зеленский также затронул тему бывшего президента США Дональда Трампа, который, как сообщается, не горит желанием поддерживать страну.
В издании напомнили, что в этом месяце официальные лица в Киеве контактировали с кампаниями Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.
Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора он пригласил Трампа посетить его страну.
Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть сам или спросить меня
Он также сказал, что уже контактирует с командой Трампа, и что Трамп заверил его в собственной доступности для любых вопросов, сказав, что у Зеленского есть его номер телефона.
Зеленський вважає, що представники росії повинні бути на другому Саміті миру15 июля 2024, 12:23 • 15820 просмотров