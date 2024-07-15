Президент Владимир Зеленский ставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для второго Саммита мира. Он считает также, что представители россии должны быть на втором Саммите мира.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

В конце июля в начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников безопасности, как мы и обещали по выводам нашего Саммита мира. Первая встреча будет скорее всего в Катаре - это по энергетической безопасности и там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию и это будет вопрос продовольственной безопасности и там будет полностью готов разработанный план. В сентябре будет встреча в Канаде по гуманитарному направлению - обмену пленных и возвращению детей и там будет разработан план - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что ставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для второго Саммита мира.

Я считаю, как мы шли, по такому плану мы будем продолжать идти. После этих трех пунктов, если они сработают будет готов полностью план реализации всех пунктов и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. То есть план будет готов для Саммита, для второго Саммита будет все готово. Если эти три пункта мы реализуем и если будет готов полностью план. С нашей, со стороны партнеров я считаю все будет сделано. Считаю, что для этого мы будем готовы приблизить максимально второй Саммит и считаю, что представители россии должны быть на втором Саммите - заявил Зеленский.

Дополнение

Заместитель министра иностранных дел россии михаил галузин заявлял, что россия не собирается участвовать во втором мирном саммите по Украине, несмотря на то, что киев хочет пригласить туда представителей рф.